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05:53 (мск), источник: Вести Приморье

Приморский краевой суд разьяснил, кто должен отремонтировать «Рудневский мост» во Владивостоке

Приморский краевой суд оставил в силе решение суда о возложении на администрацию города Владивостока обязанность провести ремонтно-восстановительные работы «Рудневского моста» во Владивостоке, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как уже сообщали «Вести Приморье», прокуратура г. Владивостока совместно со специалистами дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, КГКУ «Примуправтодор», Управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока провела проверку состояния искусственного сооружения — «Рудневский мост» (расположенного в районе улиц Руднева и Выселковой в г. Владивостоке).

При визуальном осмотре мостового сооружения зафиксированы многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия, а также сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара. Выявлены нарушения вертикальности и деформации перильного ограждения длиной более 5 м. В местах крепления перильных стоек имеются разрушения бетона (отмостки), на опорах мостового сооружения — трещины и сколы. Также на асфальтобетонном покрытии мостового сооружения имеются поперечные трещины по деформационным швам.

По данным прокуратуры, согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности от 08.10.2012 г. указанное мостовое сооружение находится в собственности муниципального образования г. Владивостока.

В связи с выявленными нарушениями в администрацию города было внесено представление, по результатам рассмотрения которого действенные меры к устранению нарушений не приняты.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности провести техническое обследование моста, по итогам которого произвести ремонтно-восстановительные работы данного объекта транспортной инфраструктуры, а также организовать мероприятия, направленные на его содержание в соответствии с требованиями приказа Минтранса России.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако, не согласившись с таким судебным актом, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию.

11 января 2017 года Приморский краевой суд признал оспариваемое решение законным и обоснованным и оставил решение суда первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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