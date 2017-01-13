Приморский краевой суд разьяснил, кто должен отремонтировать «Рудневский мост» во Владивостоке

Как уже сообщали «Вести Приморье», прокуратура г. Владивостока совместно со специалистами дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, КГКУ «Примуправтодор», Управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока провела проверку состояния искусственного сооружения — «Рудневский мост» (расположенного в районе улиц Руднева и Выселковой в г. Владивостоке).

При визуальном осмотре мостового сооружения зафиксированы многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия, а также сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара. Выявлены нарушения вертикальности и деформации перильного ограждения длиной более 5 м. В местах крепления перильных стоек имеются разрушения бетона (отмостки), на опорах мостового сооружения — трещины и сколы. Также на асфальтобетонном покрытии мостового сооружения имеются поперечные трещины по деформационным швам.

По данным прокуратуры, согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности от 08.10.2012 г. указанное мостовое сооружение находится в собственности муниципального образования г. Владивостока.

В связи с выявленными нарушениями в администрацию города было внесено представление, по результатам рассмотрения которого действенные меры к устранению нарушений не приняты.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности провести техническое обследование моста, по итогам которого произвести ремонтно-восстановительные работы данного объекта транспортной инфраструктуры, а также организовать мероприятия, направленные на его содержание в соответствии с требованиями приказа Минтранса России.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако, не согласившись с таким судебным актом, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию.

11 января 2017 года Приморский краевой суд признал оспариваемое решение законным и обоснованным и оставил решение суда первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.