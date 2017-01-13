Прокурор Приморья помог морякам флота Монголии
В Приморье транспортный прокурор защитил трудовые права моряков, сообщает ИА Дейта.
В Приморье транспортный прокурор защитил трудовые права моряков, сообщает ИА Дейта.
В декабре 2016 года два моряка судна «Нексу»
Проверка установила, что они работали на судне по контрактам, заключенным с иностранной компанией «Индертон Лимитед» (под флагом Монголии).
Вопреки нормам Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве судовладелец три месяца не выплачивал им зарплату, общая сумма превысила 700 тыс. рублей. Транспортный прокурор направил в суд иски о взыскании долга с работодателя.