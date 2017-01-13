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06:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокурор Приморья помог морякам флота Монголии

В Приморье транспортный прокурор защитил трудовые права моряков, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

В декабре 2016 года два моряка судна «Нексу» из-за задолженности по зарплате обратились в Приморскую транспортную прокуратуру.

Проверка установила, что они работали на судне по контрактам, заключенным с иностранной компанией «Индертон Лимитед» (под флагом Монголии).

Вопреки нормам Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве судовладелец три месяца не выплачивал им зарплату, общая сумма превысила 700 тыс. рублей. Транспортный прокурор направил в суд иски о взыскании долга с работодателя.

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