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06:03 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморье обещает уменьшить отказы в выдаче гектара

Каждый россиянин должен получить возможность принять участие в программе.

В Приморье обсудили готовность региона ко вступлению в третий этап реализации закона о бесплатной выдаче дальневосточного гектара. На совещании присутствовали вице-губернатор края Василий Усольцев и главы муниципалитетов.

Как подчеркнул Василий Усольцев, очень важно вплотную заняться вопросом минимизации числа отказов в выделении земельных участков.

«Для того, чтобы каждый гражданин страны мог принять участие в программе и не получить отказ, необходимо усилить работу в муниципалитетах по оказанию консультативной помощи гражданам», — заявил вице-губернатор.

Кроме того, замглавы региона отметил, что именно сейчас важно напомнить людям о том, что землю можно получить совершенно бесплатно, а уже имеющие в собственности участки должны быть оформлены в государственном кадастре недвижимости.

Также было обозначено, что часто люди получают отказ в выделении земли по причине неправильно указанных границ участка. В подобных случаях, по мнению Василия Усольцева, нужно не отказывать, а помогать оформить заявку корректно.

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