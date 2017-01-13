Приморье обещает уменьшить отказы в выдаче гектара
Каждый россиянин должен получить возможность принять участие в программе.
Каждый россиянин должен получить возможность принять участие в программе.
В Приморье обсудили готовность региона ко вступлению в третий этап реализации закона о бесплатной выдаче дальневосточного гектара. На совещании присутствовали
Как подчеркнул Василий Усольцев, очень важно вплотную заняться вопросом минимизации числа отказов в выделении земельных участков.
«Для того, чтобы каждый гражданин страны мог принять участие в программе и не получить отказ, необходимо усилить работу в муниципалитетах по оказанию консультативной помощи гражданам», — заявил
Кроме того, замглавы региона отметил, что именно сейчас важно напомнить людям о том, что землю можно получить совершенно бесплатно, а уже имеющие в собственности участки должны быть оформлены в государственном кадастре недвижимости.
Также было обозначено, что часто люди получают отказ в выделении земли по причине неправильно указанных границ участка. В подобных случаях, по мнению Василия Усольцева, нужно не отказывать, а помогать оформить заявку корректно.