Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Путин отправил в отставку главу одной из республик РФ
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
1645-летие Константина Хабенского
06:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске планируют отремонтировать 200 дворов

В городской администрации рассказали, кто и как может получить на это деньги.

Напомним, что в конце 2016 года на парламентских слушаниях Государственной Думы РФ было принято решение о реализации в стране программы по благоустройству дворов и городских пространств. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, совместно с общественниками и экспертами, обсудили вопрос благоустройства дворовых территорий города, критериев отбора претендентов на участие в федеральной программе.

«В случае участия Красноярска в федеральной программе мы запланировали выполнить ремонт порядка 200 дворовых территорий. Выбирать дворы предлагаем по таким критериям как: год постройки дома, состояние дворовой территории, процент собираемости платежей за коммунальные услуги, готовность жителей многоквартирного дома к софинансированию проведения работ и ряда других. Безусловно, все эти критерии обсуждаемы, и департамент городского хозяйства готов внести изменения на основании предложений от горожан, общественных организаций», — доложил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Отметим, что таких горожан в Красноярске с каждым годом становится больше. Популярный конкурс «Самый благоустроенный район города», в котором ежегодно увеличивается количество участников, доказывает, что красноярцы личным участием, своими инициативами готовы изменять к лучшему городскую среду. Федеральная программа «Наш двор» станет еще одной возможностью для реализации народных инициатив в сфере благоустройства придомовых территорий городских пространств.

Конкурсный отбор для участия в федеральной программе по благоустройству дворовых территорий будет проводиться в каждом из семи районов города. Его итоги будут подведены на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске на самодельной снежной горке погиб подросток
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь