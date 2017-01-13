В Красноярске планируют отремонтировать 200 дворов

Напомним, что в конце 2016 года на парламентских слушаниях Государственной Думы РФ было принято решение о реализации в стране программы по благоустройству дворов и городских пространств. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, совместно с общественниками и экспертами, обсудили вопрос благоустройства дворовых территорий города, критериев отбора претендентов на участие в федеральной программе.

«В случае участия Красноярска в федеральной программе мы запланировали выполнить ремонт порядка 200 дворовых территорий. Выбирать дворы предлагаем по таким критериям как: год постройки дома, состояние дворовой территории, процент собираемости платежей за коммунальные услуги, готовность жителей многоквартирного дома к софинансированию проведения работ и ряда других. Безусловно, все эти критерии обсуждаемы, и департамент городского хозяйства готов внести изменения на основании предложений от горожан, общественных организаций», — доложил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Отметим, что таких горожан в Красноярске с каждым годом становится больше. Популярный конкурс «Самый благоустроенный район города», в котором ежегодно увеличивается количество участников, доказывает, что красноярцы личным участием, своими инициативами готовы изменять к лучшему городскую среду. Федеральная программа «Наш двор» станет еще одной возможностью для реализации народных инициатив в сфере благоустройства придомовых территорий городских пространств.

Конкурсный отбор для участия в федеральной программе по благоустройству дворовых территорий будет проводиться в каждом из семи районов города. Его итоги будут подведены на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ.