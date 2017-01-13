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11:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Конкурс на гранты для некоммерческих организаций объявлен в Братске

В Братске объявлен конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям.

Источник: Reuters

Конкурс на предоставление городским некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на мероприятия по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни ветеранов и развитию ветеранского движения объявила администрация Братска. Как сообщает пресс-служба мэрии, заявки на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителях принимают с 23 января по 10 февраля 2017 года по адресу в Братске: пр. Ленина, д. 37, кабинет 418.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе можно получить в отделе социальных программ и проектов управления социальной политики администрации Братска по тел.: (3953) 349−140. Положение о порядке предоставления грантов и форма заявления на их получение размещены на сайте администрации Братска по ссылке — www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=47452.

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