Конкурс на гранты для некоммерческих организаций объявлен в Братске
В Братске объявлен конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям.
В Братске объявлен конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям.
Конкурс на предоставление городским некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на мероприятия по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни ветеранов и развитию ветеранского движения объявила администрация Братска. Как сообщает
Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе можно получить в отделе социальных программ и проектов управления социальной политики администрации Братска по тел.: (3953) 349−140. Положение о порядке предоставления грантов и форма заявления на их получение размещены на сайте администрации Братска по ссылке — www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=47452.