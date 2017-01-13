Запрещенные спиртосодержащие лосьоны изъяли в Комсомольске

Был выявлен ряд нарушений, составлены десять протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В двух местах служащие изъяли запрещенные к продаже непищевые лосьоны «Огуречный», «Персиковый», «Ромашковый». Содержание спирта в них превышает 25%. Также на одном из предприятий мелкой розницы была обнаружена настойка боярышника, реализация которой запрещена. Коммерсанта привлекли к административной ответственности.

Напомним, проверки проводятся в рамках реализации постановления Главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».