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06:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Запрещенные спиртосодержащие лосьоны изъяли в Комсомольске

Семь торговых точек проверили сотрудники Роспотребнадзора в Комсомольске-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Был выявлен ряд нарушений, составлены десять протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В двух местах служащие изъяли запрещенные к продаже непищевые лосьоны «Огуречный», «Персиковый», «Ромашковый». Содержание спирта в них превышает 25%. Также на одном из предприятий мелкой розницы была обнаружена настойка боярышника, реализация которой запрещена. Коммерсанта привлекли к административной ответственности.

Напомним, проверки проводятся в рамках реализации постановления Главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

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