Запрещенные спиртосодержащие лосьоны изъяли в Комсомольске
Семь торговых точек проверили сотрудники Роспотребнадзора в
Семь торговых точек проверили сотрудники Роспотребнадзора в
Был выявлен ряд нарушений, составлены десять протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В двух местах служащие изъяли запрещенные к продаже непищевые лосьоны «Огуречный», «Персиковый», «Ромашковый». Содержание спирта в них превышает 25%. Также на одном из предприятий мелкой розницы была обнаружена настойка боярышника, реализация которой запрещена. Коммерсанта привлекли к административной ответственности.
Напомним, проверки проводятся в рамках реализации постановления Главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».