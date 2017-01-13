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06:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Донской: Любительский лов омуля на Байкале запрещать бессмысленно

Министр природных ресурсов и экологии РФ считает, что в решении проблемы сохранения популяции больше внимания нужно уделять работе рыбоводных комплексов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Запрет на любительский лов байкальского омуля, который планировалось ввести с 2017 года для восстановления популяции этого вида рыбы, бессмысленен, считает министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Он полагает, что в решении проблемы сохранения байкальского эндемика больше внимания необходимо уделять работе рыбоводных комплексов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Позиция Минприроды России: любительский лов омуля запрещать не имеет смысла, потому что он не имеет негативного влияния и восстановление популяции произойдет и при наличии любительского рыболовства», — сказал Сергей Донской.

По словам министра, в решении проблемы сохранения популяции больше внимания нужно уделять работе рыбоводных комплексов.

«Мы несколько лет подряд не можем начать реализацию проектов по реконструкции заводов на территории Байкальской природной территории. Деньги есть, а проекты стоят», — отметил министр.

Напомним, в декабре прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено полностью запретить вылов байкальского омуля (семейство лососевых) с 2017 года по 2019 год в целях сохранения этого ценного вида рыбы. Запрет коснется не только промышленной добычи омуля, но и любительского рыболовства. Исключение составит только рыболовство в научно-исследовательских целях и для аквакультуры, искусственного восстановления популяции.

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