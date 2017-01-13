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08:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Новосибирска обещают построить 15 школ до 2025 года

Новосибирск вошел в федеральную программу создания новых мест для школьников.

Источник: Reuters

В Новосибирске до 2025 года построят 15 новых школ, заявил в эфире радио «Городская волна» во время «Вечернего разговора с Артемом Роговским» исполняющий обязанности начальника департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

По словам чиновника, Новосибирск вошел в федеральную программу создания новых мест для школьников. Строить новые образовательные учреждения планируется, в первую очередь, в развивающихся микрорайонах. Ахметгареев подчеркнул, что в программе до 2025 года учтены все острые моменты, связанные со строительством школ. По трем направлениям в программу вошло всего 102 образовательных учреждения.

«Первое направление — строительство — включает 15 образовательных учреждений, реконструкция — 18, оставшиеся школы на последнем этапе этой программы будут капитально отремонтированы. — пояснил Рамиль Ахметгареев. — Земельные участники под строительство новых школ зарезервированы, они будут для города неприкосновенным запасом.

Власти подсчитали, что создание одного школьного места обходится в 800 тысяч рублей. 70% финансирования Новосибирск получит из федерального бюджета.

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