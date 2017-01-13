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07:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская компания передумала судиться с мэрией из-за бараков

Истец отказался рассматривать дело в суде.

Компания по сносу домов «Сиб-Сервис» отказалась от своего иска к МКУ «Управление капитального строительства Красноярска». Представители фирмы отозвали исковое заявление из Арбитражного суда. Информация об этом появилась на официальном сайте инстанции.

Еще в ноябре 2016 года компания «Сиб-Сервис» через суд потребовала сдвинуть сроки реализации муниципального контракта. По мнению истца, сотрудники фирмы не успели снести все аварийные дома из-за «бездействия мэрии».

Дело в том, что подрядчик заключил с управлением два контракта по сносу аварийных домов в Октябрьском, Кировском, Центральном и Железнодорожном районах Красноярска. Компания не успела разрушить все непригодные для проживания бараки из-за того, что не все жильцы домов были расселены вовремя. Этим, по мнению истца, должны были заниматься представители администрации.

В материалах дела сказано, что «Сиб-Сервис» не явился на первое заседание, а позже прислал письмо с просьбой прекратить производство. Арбитражный суд, в свою очередь, «удовлетворил требования истца в полной мере».

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Красноярская компания передумала судиться с мэрией из-за бараков
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