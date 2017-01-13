Алкоголь в Казахстане подорожал

В настоящее время на рассмотрении правительства находится проект постановления «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия» на 2017 год в размере 1 700 тенге за литр, пишет «Казинформ».

Документ имеет целью сократить потребление алкоголя в стране. Ранее принятыми поправками ставки акциза на алкогольную продукцию были установлены в размере 2000 тенге за 1 литр.

Планируется поэтапное повышение акцизов и в последующие годы — в 2018 до 2275 тенге, в 2019 году — до 2550 тенге. Кроме того, этими же поправками установлены ставки акциза на пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году — 39 тенге/литр (прирост по сравнению к предыдущему году составит 50%), в 2018 году — 48 тенге (прирост 23%), в 2019 году — 57 тенге (прирост 18%).