Алкоголь в Казахстане подорожал
В Министерстве национальной экономики Казахстана разъяснили установление минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
В Министерстве национальной экономики Казахстана разъяснили установление минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
В настоящее время на рассмотрении правительства находится проект постановления «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия» на 2017 год в размере 1 700 тенге за литр, пишет «Казинформ».
Документ имеет целью сократить потребление алкоголя в стране. Ранее принятыми поправками ставки акциза на алкогольную продукцию были установлены в размере 2000 тенге за 1 литр.
Планируется поэтапное повышение акцизов и в последующие годы — в 2018 до 2275 тенге, в 2019 году — до 2550 тенге. Кроме того, этими же поправками установлены ставки акциза на пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году — 39 тенге/литр (прирост по сравнению к предыдущему году составит 50%), в 2018 году — 48 тенге (прирост 23%), в 2019 году — 57 тенге (прирост 18%).
«В Казахстане, начиная с 2000 года, установлена ставка акциза на пиво 26 тенге/литр, данная ставка акциза не менялась на протяжении последних 15 лет.
Если в водке 1 °C содержимого спирта несет 13,8 тенге акциза, то в пиве всего 4,8 тенге акциза. Соотношение акциза на пиво и акциза на водку составляет 2,9.
При этом, средневзвешенный процент содержания спирта в пиве составляет 5,4%. В связи с чем, предложено установить ставку акциза на пиво, исходя из соотношения спирта в напитке, по аналогии со странами Европейского союза, соотношение которого составляет — 2,4", — говорится в сообщении МНЭ РК.
В то же время, как отмечают в ведомстве, увеличение действующей ставки акциза на пиво в размере 100% (53 тенге за литр пива) может повлиять отрицательно на производителей пива.
При этом рынок Казахстана является достаточно небольшим по сравнению с российским, где объем потребления алкогольной продукции в 12 раз больше.