Около 6 тонн санкционных груш изъято и уничтожено в Челябинской области

В Челябинской области задержано и уничтожено 6 тонн санкционных груш — польские фрукты были выявлены на федеральной трассе «Иртыш», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Грузовик с запрещенными товарами задержан сотрудниками Челябинской таможни совместно с ГИБДД и Россельхознадзором Курганской области на федеральной трассе «Иртыш».