Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Путин отправил в отставку главу одной из республик РФ
Джоли и Питт примирились ради детей
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
08:08 (мск), источник: dostup1.ru

Около 6 тонн санкционных груш изъято и уничтожено в Челябинской области

Автомобиль с фруктами следовал из Санкт-Петербурга в Красноярск.

В Челябинской области задержано и уничтожено 6 тонн санкционных груш — польские фрукты были выявлены на федеральной трассе «Иртыш», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Грузовик с запрещенными товарами задержан сотрудниками Челябинской таможни совместно с ГИБДД и Россельхознадзором Курганской области на федеральной трассе «Иртыш».

Автомобиль, перевозивший 20 тонн фруктов, следовал из Санкт-Петербурга в Красноярск. Среди прочих товаров таможенники обнаружили около 6 тонн польских груш. Изъятый товар уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов. Отметим, что в 2017 году это первый факт перемещения через границу санкционных товаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинской области частично закрыто движение грузовиков по дороге М-5 «Урал»
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь