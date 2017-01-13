Около 6 тонн санкционных груш изъято и уничтожено в Челябинской области
Автомобиль с фруктами следовал из
Автомобиль с фруктами следовал из
В Челябинской области задержано и уничтожено 6 тонн санкционных груш — польские фрукты были выявлены на федеральной трассе «Иртыш», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Грузовик с запрещенными товарами задержан сотрудниками Челябинской таможни совместно с ГИБДД и Россельхознадзором Курганской области на федеральной трассе «Иртыш».
Автомобиль, перевозивший 20 тонн фруктов, следовал из