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10:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В реставрации Речного вокзала нашли серьезные нарушения

Собственника объекта проверят на соблюдение законодательства.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Реставрация Речного вокзала в Красноярске проводится с большими нарушениями. Собственник объекта занимается работами без каких-либо документов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Илья Зайцев, сославшись на ответ из службы охраны памятников.

По данным парламентария, существенные нарушения были выявлены краевым министерством культуры еще в 2015 году. Подрядчик (ООО «База Крастехснаб») до сих пор не предоставил проектную документацию по сохранению объекта.

«В ближайшие дни в отношении собственника Речного вокзала будет проведена проверка. Более того, все противоаварийные работы должны быть завершены до конца этого года», — написал Зайцев в Facebook.

Ранее владелец здания Николай Хапков сообщил корреспонденту Sibnovosti.ru, что реконструкция здания связана с большим количеством ограничений. Тогда собственник заявил, что сроки окончания ремонта точно не определены.

Напомним, предыдущий собственник (компания «Дива») уже пытался вести ремонт здания, который закончился скандалом. В марте 2008 года в УВД по Центральному району Красноярска завели уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение памятников истории и культуры».

Красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель вокзала получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. В связи с особым статусом здания прежние его владельцы были вынуждены заморозить проект превращения вокзала в офисный центр.

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