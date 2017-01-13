Новые троллейбусы выпустят на маршруты в Хабаровске

Три новых троллейбуса купила администрация Хабаровска. На маршрут они выйдут в конце месяца, а сейчас проходят обкатку. Об этом рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый, сообщает портал «Губерния».

Новые троллейбусы пришли в Хабаровск недавно и уже поступили в МУП «Хабаровское трамвайно-троллейбусное управление».

«Это будет подарок жителям города: купили три новых троллейбуса. Мы их к концу января выпустим на линии», — сообщил Сергей Суковатый в эфире программы «Утро с Губернией».

Начальник управления транспорта также отметил, что обновлением автопарка сейчас занимаются не только муниципальные перевозчики, но и частники.

«Еще год назад мы могли только мечтать, что коммерсанты будут покупать общественный транспорт. Сегодня они тоже активно обновляют парк: на 25-м маршруте 11 новых автобусов, 88-й маршрут с новыми автобусами, еще ряд маршрутов», — добавил Сергей Суковатый.