Сократить сроки строительства и стоимость нового жилья планируют в Хабаровском крае
Для это в регионе собираются внедрять современные технологии.
Для это в регионе собираются внедрять современные технологии.
Хабаровск, 13 января, AmurMedia.
В правительстве региона под председательством
Основой документа, который должны принять в первом квартале этого года, стала
Всего разработано три варианта, основной предполагает удвоение текущих объемов жилищного строительства к 2030 году. Для этого планируется внедрять современные технологии, которые позволят сократить сроки и стоимость возведения новых квадратных метров, а также усилить ряд адресных направлений.
Речь идет о краевых программах для жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инфраструктурной поддержке застройщиков и ряде других направлений. Так, в регионе планируют создать краевой строительный фонд, который будет выдавать ипотечные кредиты под 8% годовых.
«Мы просчитали, что при текущей цене квадратного метра экономкласса в 57 тысяч рублей, в год в крае реализуется порядка 107 тысяч квадратных метров. Снизив цену до 50 тысяч и ниже, мы получим как минимум двукратное увеличение спроса. Это позволит оживить строительный рынок», — сказал Станислав Шишмаков.
Участники заседания сошлись во мнении, что внедрение современных технологий в строительной индустрии края позволит не только сократить сроки и стоимость возведения жилья, но и повысить его качество. В многоэтажном домостроении акцент необходимо сделать на