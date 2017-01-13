Сократить сроки строительства и стоимость нового жилья планируют в Хабаровском крае

Хабаровск, 13 января, AmurMedia.

В правительстве региона под председательством вице-губернатора Сергея Щетнёва состоялось заседание совета по жилищной политике. Его участники рассмотрели проект Стратегии развития жилищного строительства в Хабаровском крае до 2030 года.

Основой документа, который должны принять в первом квартале этого года, стала научно-исследовательская работа Дальневосточного института международного бизнеса, специалисты которого просчитали основные задачи стратегии исходя из действующих и перспективных точек роста региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Всего разработано три варианта, основной предполагает удвоение текущих объемов жилищного строительства к 2030 году. Для этого планируется внедрять современные технологии, которые позволят сократить сроки и стоимость возведения новых квадратных метров, а также усилить ряд адресных направлений.

Речь идет о краевых программах для жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инфраструктурной поддержке застройщиков и ряде других направлений. Так, в регионе планируют создать краевой строительный фонд, который будет выдавать ипотечные кредиты под 8% годовых.

«Мы просчитали, что при текущей цене квадратного метра экономкласса в 57 тысяч рублей, в год в крае реализуется порядка 107 тысяч квадратных метров. Снизив цену до 50 тысяч и ниже, мы получим как минимум двукратное увеличение спроса. Это позволит оживить строительный рынок», — сказал Станислав Шишмаков.