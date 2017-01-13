Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Кандидат на пост главы Пентагона назвал главную угрозу США
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
10:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сократить сроки строительства и стоимость нового жилья планируют в Хабаровском крае

Для это в регионе собираются внедрять современные технологии.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 января, AmurMedia.

В правительстве региона под председательством вице-губернатора Сергея Щетнёва состоялось заседание совета по жилищной политике. Его участники рассмотрели проект Стратегии развития жилищного строительства в Хабаровском крае до 2030 года.

Основой документа, который должны принять в первом квартале этого года, стала научно-исследовательская работа Дальневосточного института международного бизнеса, специалисты которого просчитали основные задачи стратегии исходя из действующих и перспективных точек роста региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Всего разработано три варианта, основной предполагает удвоение текущих объемов жилищного строительства к 2030 году. Для этого планируется внедрять современные технологии, которые позволят сократить сроки и стоимость возведения новых квадратных метров, а также усилить ряд адресных направлений.

Речь идет о краевых программах для жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инфраструктурной поддержке застройщиков и ряде других направлений. Так, в регионе планируют создать краевой строительный фонд, который будет выдавать ипотечные кредиты под 8% годовых.

«Мы просчитали, что при текущей цене квадратного метра экономкласса в 57 тысяч рублей, в год в крае реализуется порядка 107 тысяч квадратных метров. Снизив цену до 50 тысяч и ниже, мы получим как минимум двукратное увеличение спроса. Это позволит оживить строительный рынок», — сказал Станислав Шишмаков.

Участники заседания сошлись во мнении, что внедрение современных технологий в строительной индустрии края позволит не только сократить сроки и стоимость возведения жилья, но и повысить его качество. В многоэтажном домостроении акцент необходимо сделать на каркасно-панельных технологиях из монолитных конструкций. Это позволит сократить затраты на строительство примерно на 30%. Будущее индивидуального домостроения специалисты также связывают с блочными конструкциями. Для удешевления стоимости их производство планируется развернуть в Хабаровском крае.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сократить сроки строительства и стоимость нового жилья планируют в Хабаровском крае
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин поставил экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь