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09:56 (мск), источник: Newslab.ru

На Шушенской птицефабрике начата процедура банкротства

С 9 января на Шушенской птицефабрике введено внешнее наблюдение и назначен временный управляющий.

Источник: AP 2016

В мае арбитражный суд рассмотрит дело о признании предприятия банкротом, однако руководство фабрики надеется, что спор удастся завершить мировым соглашением с кредиторами.

Иск о банкротстве птицефабрики подало ООО «32 Зернопродукт». Причиной стала крупная задолженность предприятия. Как сообщил генеральный директор АО «Шушенская птицефабрика» Максим Оноприенко, с сентября по декабрь 2016 года птицефабрика, несмотря на сложное финансовое положение, выплатила часть вексельного долга — 6 млн рублей, однако это не устроило кредитора, и тот обратился в Арбитражный суд.

«“Шушенская птицефабрика” неоднократно предлагала ООО “32 Зернопродукт” рассмотреть вопрос о рассрочке выплат по признанной задолженности до конца 2017 года. Выдвинутые ООО “32 Зернопродукт” условия не устроили акционеров и руководство птицефабрики, однако мы продолжаем поиски решения, которое бы было приемлемым для обеих сторон, и изыскиваем финансовые ресурсы для заключения мирового соглашения», — подчеркнул Оноприенко.

Он заверил, что введение процедуры наблюдения не скажется на производственной деятельности предприятия. По его данным, сейчас птицефабрика работает в штатном режиме. В 2016 году Шушенская птицефабрика произвела 7 тыс. тонн мяса птицы (50% от краевого объема). По итогам 2017 года, после завершения реконструкции, планируется выйти на выпуск 12 тыс. тонн мяса бройлеров в год.

«2016 год стал самым сложным в истории “Шушенской птицефабрики”, — отметил Максим Оноприенко. — Высокая стоимость кормов и ветпрепаратов, низкая стоимость реализации мяса птицы и падение покупательского спроса привели к убыткам от продажи мяса птицы и росту кредиторской задолженности. При содействии краевых властей в июле птицефабрика получила зерновой кредит от крупного агропромышленного комплекса Красноярского края, а в ноябре — целевую государственную поддержку. Благодаря ей, а также финансовым вливаниям акционеров нам удалось избежать сокращения поголовья птицы, восстановить запасы кормов и сохранить рабочие места. Однако полученных средств оказалось недостаточно, чтобы погасить задолженность перед ООО “32 Зернопродукт”».

Комментарии
1
Понятно
Вот почему, нам сначала говорят: Отдадим в частные руки государственный объект и станет лучше, но на деле, почему то они все потом оказываются банкротами, вот вам пример: В 1991 году. в Красноярске население было 500 тыс. человек, но работало куча заводов и предприятий, а сейчас в Красноярске миллион, а уже нет кучи заводов и предприятий, потеряны крупные налогоплательщики: Комбайновый завод, Квант, Телевизорный завод, Севенит, Щелковый, Медпрепаратов, Пикра, Судостроительный, СибТяжМаш, Шинный, Резинотехнических изделий, Завод прицепов (Сосновоборск), Завод Электрооборудования (Дивногорск) и другие, мы в деревню превращаемся. Я хочу жить в стране с сильной экономикой, чтоб мои дети были уверены в завтрашнем дне, а не торговали вениками и грибами вдоль дороги
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