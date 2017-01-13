Свердловчанам без счетчиков накинули 10% за отопление

С 2017 года в Свердловской области жителям многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, придется платить за него на 10% больше.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Облкоммунэнерго», повышающий коэффициент также будет распространяться на многоэтажки, где счетчики установлены, но работают некорректно или с них не снимаются показания. Исключение сделано лишь для малоэтажных зданий с нагрузкой менее 0,2 Гкал /час.

Тем, кто не согласен с выросшими платежами, просят обращаться в управляющие компании.

Стоит добавить, что до 1 июля 2016 года повышающие коэффициенты (1,4) применялись только к нормативам потребления воды и электричества. С сентября они распространились и на тепло. А с приходом 2017 года данный коэффициент вырос до 1,5.