Свердловчанам без счетчиков накинули 10% за отопление
Недовольных просят обращаться в УК.
Недовольных просят обращаться в УК.
С 2017 года в Свердловской области жителям многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, придется платить за него на 10% больше.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Тем, кто не согласен с выросшими платежами, просят обращаться в управляющие компании.
Стоит добавить, что до 1 июля 2016 года повышающие коэффициенты (1,4) применялись только к нормативам потребления воды и электричества. С сентября они распространились и на тепло. А с приходом 2017 года данный коэффициент вырос до 1,5.