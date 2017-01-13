В Прикамье построили больше миллиона «квадратов» жилья в 2016 году

Всего в прошлом году в Прикамье было введено в эксплуатацию 1 млн 36 тыс. кв. метров жилой недвижимости, включая 738 тысяч «квадратов» многоквартирных домов и 298 тысяч — индивидуального жилого строительства. При этом в министерстве отмечают рост сдачи многоквартирных домов на 6% по сравнению с 2015 годом. Планку в 1 млн «квадратов» регион преодолел четвертый год подряд.

«Рост вводимого многоквартирного жилья отмечен в тринадцати территориях Пермского края, в двенадцати территориях вырос объем ввода индивидуальных жилых домов», — уточнил глава краевого минстроя Сергей Филимонов.