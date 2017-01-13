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10:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Кленовый квартал» на особом контроле у хабаровских энергетиков

Застройщик коттеджного поселка задолжал более 260 тысяч рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 января, AmurMedia.

Владелец ряда жилых и нежилых объектов задолжал хабаровскому филиалу АО «ДРСК» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») за бездоговорное пользование электроэнергией более 260 тысяч рублей. Этот факт правонарушения на счету данного потребителя далеко не первый. Андрей Кужейкин, являясь застройщиком коттеджного поселка «Кленовый квартал», расположенного в селе Матвеевка вблизи краевого центра, находится на особом контроле специалистов Хабаровских электрических сетей как лицо, потребляющее электроэнергию без законных на то оснований, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

— В результате проведенных работниками филиала контрольных проверок энергообъектов Кленового квартала в ноябре 2015 — феврале 2016 годов было выявлено незаконное потребление электроэнергии и составлены соответствующие акты. Несмотря на подписанное гражданином Кужейкиным А. В. гарантийное письмо о поэтапном погашении долга, потери электросетевой компании так и не были возмещены. На сегодняшний день в распоряжении ХЭС имеется два судебных решения, согласно которым недобросовестный потребитель должен оплатить 262 тысячи рублей. Чего он не может сделать уже почти полгода, — прокомментировала заместитель директора по транспорту электроэнергии хабаровского филиала АО «ДРСК» Алена Волова.

В связи с бездействием ответчика хабаровскими энергетиками было принято решение о выносе с принадлежащего господину Кужейкину земельного участка трансформаторной подстанции, которой является собственностью Хабаровских электрических сетей, что и было проделано в конце прошлого года. Это позволило максимально усилить контроль над незаконным подключением к сетям ДРСК новых объектов данного коттеджного поселка.

Напомним, что с января 2016 года размер административного штрафа за самовольное подключение к электросетям для физических лиц достиг 10−15 тысяч рублей, для юридических лиц — 100−200 тысяч рублей. Данные суммы взыскиваются с потребителей помимо их основного долга.

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