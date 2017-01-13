В Калининграде устанавливают опоры уникального 100-метрового моста

Путепровод одним пролётом соединит улицу Ялтинскую с островом Октябрьским.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, в рамках первого этапа Восточной эстакады подрядчик монтирует семь опор моста. Кроме того, строители уже забили 7,9 тысяч свай для усиления основания земляного полотна на подходах к нему.

Этот объект очень важен для Калининграда, не только в свете проведения футбольного чемпионата, но и в перспективе, так как позволит перенаправить транспортные потоки, минуя центр города. Понимая важность строительства эстакады, мы все силы направляем на то, чтобы ввести объект в эксплуатацию раньше срока, к концу текущего года, — говорит директор регионального управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович.

Проект первого этапа Восточной эстакады разработало АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Строительством занимается компания «ВАД», стоимость контракта — 5,16 млрд рублей. До 31 мая 2018 года подрядчик должен возвести путепровод на Московском проспекте, мост через Преголю, подъезд к эстакаде, а также сам мостовой переход.

Параллельно компания ведёт работы на втором этапе Восточной эстакады — от путепровода на Московском проспекте до перехватывающей парковки в районе улицы Суздальской. Стоимость контракта более 588 млн рублей, срок — до 25 декабря 2017 года.