Стадион «Енисей» в Красноярске реконструируют почти за 3 млрд рублей
Аукцион по выбору подрядчика состоится 20 января.
Аукцион по выбору подрядчика состоится 20 января.
Агентство госзаказа Красноярского края объявило тендер на масштабную реконструкцию стадиона «Енисей» на ул. Юности. Стоимость проекта оценили в 2,8 млрд рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.
Генерального подрядчика, который и будет руководить процессом реконструкции, выберут на аукционе 20 января. Пока списки кандидатов на ремонт ключевого для предстоящей Универсиады объекта держатся в секрете. Уже известно, что план реконструкции стадиона в октябре 2016 года презентовали краевому Минспорта. В декабре 2016 года он прошел экспертизу и получил положительное заключение комиссии.
Добавим, что стадион «Енисей» предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом — демонстрационного вида спорта программы студенческих игр 2019 года.
В планах до 30 ноября 2018 года построить крытый объект с основной ледовой ареной с трибунами на 5000 зрительских мест, со спортивным залом для разминки, тренажерным залом, раздевалкой,
В планах у краевых властей после Универсиады 2019 использовать стадион для проведения тренировочных занятий и открытого массового катания на коньках.