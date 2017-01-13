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10:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стадион «Енисей» в Красноярске реконструируют почти за 3 млрд рублей

Аукцион по выбору подрядчика состоится 20 января.

Агентство госзаказа Красноярского края объявило тендер на масштабную реконструкцию стадиона «Енисей» на ул. Юности. Стоимость проекта оценили в 2,8 млрд рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Генерального подрядчика, который и будет руководить процессом реконструкции, выберут на аукционе 20 января. Пока списки кандидатов на ремонт ключевого для предстоящей Универсиады объекта держатся в секрете. Уже известно, что план реконструкции стадиона в октябре 2016 года презентовали краевому Минспорта. В декабре 2016 года он прошел экспертизу и получил положительное заключение комиссии.

Добавим, что стадион «Енисей» предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом — демонстрационного вида спорта программы студенческих игр 2019 года.

В планах до 30 ноября 2018 года построить крытый объект с основной ледовой ареной с трибунами на 5000 зрительских мест, со спортивным залом для разминки, тренажерным залом, раздевалкой, конференц-залом, помещением для прессы и т. д. Согласно документации, общая площадь объекта — около 28 тыс. кв. метров.

В планах у краевых властей после Универсиады 2019 использовать стадион для проведения тренировочных занятий и открытого массового катания на коньках.

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