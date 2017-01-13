Господдержка авиаперевозок в Сибири на 2017 год составит 1,8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Пассажирские авиаперевозки по 43 маршрутам через регионы Сибири в 2017 году будут субсидированы из федерального бюджета на общую сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло. В 2017 году планируется субсидировать пассажирские перевозки по 43 маршрутам, из которых 23 — круглогодичные.

«Эти цифры не окончательные, они могут меняться в течение года. Господдержка на 2017 год запланирована в размере 1,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Меняйло обратил внимание на важность поддержки региональных авиаперевозок, которая, по его словам, «повышает транспортную доступность сибирских регионов, напрямую влияет на развитие аэропортовой инфраструктуры, инвестиционную и социальную привлекательность территории и, главное, улучшает качество жизни сибиряков».

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, в 2016 году из федерального бюджета субсидировались перевозки по 51 маршруту, в котором пункт отправления или назначения расположен на территории СФО. В 2015 году субсидируемых маршрутов было 46, в 2014 году — 36.

За прошедший год перевезено 216,5 тыс. пассажиров, что, как и в предыдущие периоды, стабильно составляет более трети от общего пассажиропотока по стране. Авиакомпаниям выплачено 1,7 млрд рублей (в 2015 году — 1,8 млрд рублей, в 2014 году — 1 млрд рублей).