Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Вице-президент США подтвердил слова CNN, отрицаемые Трампом
Собчак впервые показала сына
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Дженнифер Лопес получила от бойфренда ожерелье за $100 тысяч
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
10:09 (мск), источник: VLADNEWS

Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье

Природные памятники занимают 20% территории края.

Источник: VLADNEWS

В России 2017 год объявлен Годом экологии, а значит путешествия по заповедным природным местам в этом году станут особенно популярны у туристов, считают в АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».

Одним из главных преимуществ Приморского края как популярного туристического региона страны является наличие уникальных природных памятников и заповедных мест. Они занимают более 20% территории края.

По словам директора Приморского туристско-информационного центра Дарьи Гусевой, туристы смогут достоинству оценить красоту и богатство природы края.

«Приморский край — это практически один большой заповедник, на его территории расположено около 900 памятников природы, у нас находится единственный в мире невероятной красоты морской биосферный заповедник и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Сихотэ-Алинский горный хребет. Большая часть этих мест невероятно привлекательна для путешественников и туристов и в этом году маршруты по таким местам будут особенно популярны», — рассказала Дарья Гусева.

Напомним, что всего в Приморье шесть заповедников, тринадцать заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие, интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.

Дарья Гусева добавила, что в этом году АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» будет активно информировать туристов о возможных маршрутах по заповедникам, национальных паркам и многим другим, уникальным и особенным природным достопримечательностям региона.

«К нам можно обращаться по любым вопросам, мы подскажем, куда организовать маршрут, куда лучше всего поехать, и в какое время года. Также мы будем информировать обо всех событийных мероприятиях, связанных с Годом экологии», — отметила она.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, экологический туризм — одно из приоритетных направлений развития отрасли, а большая часть брендовых туристических мест региона — это и есть природные памятники и заповедные места.

«Экологический туризм является важным инструментом устойчивого развития территорий, потому как способствует не только развитию отрасли и созданию благоприятного имиджа региона, но и служит мотивацией для сохранения природного богатства. Приморье славится на весь мир своей уникальной природой. Из 26 брендовых мест Приморья 23 — объекты экологического туризма. В настоящее время более 30 направлений, подходящих для проведения экологических экскурсий, уже включены в туристические маршруты для российских и иностранных туристов. В этом году мы сделаем особый акцент на продвижении экологического потенциала Приморского края», — отметил он.

Напомним, по указу Президента Владимира Путина 2017 год в России объявлен Годом экологии. В начале года был утвержден план основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии. План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды. В их реализации активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации. Общий объем финансирования мероприятий составит более 1,3 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Выходные во Владивостоке будут теплыми, но снежными
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин поставил экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь