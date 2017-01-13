Расходы на общедомовые нужды включены в плату за содержание жилья — Минжилкомхоз Башкирии

Речь идет о случаях, когда многоквартирный дом находится в ведении управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, пояснили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана.

Согласно постановлению российского правительства, такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирном доме и не должны их превышать.

В Башкортостане размеры нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды и потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды утверждены постановлениями Госкомитета РБ по тарифам.

Для собственников жилья это означает, что изменится структура платежки за коммунальные услуги. Соответствующие строки переместятся из раздела «Коммунальные услуги» в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения».

Собственник будет четко понимать структуру своих расходов. Отныне они состоят из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), рассчитанные по индивидуальным приборам учета или нормативам, и фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание и текущий ремонт многоквартирного дома).

В случае, если в многоквартирном доме выбрано непосредственное управление или способ управления не выбран или не реализован, то оплата холодной и горячей воды, электроэнергии, сточных вод, используемых для содержания общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется потребителями в составе платы за коммунальные услуги.

В данном случае она включает плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом, при утверждении и применении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги расходы, связанные с оплатой комуслуг, предоставленных на общедомовые нужды, учитываются.

Кроме того, в соответствии с постановлением, с 1 января 2017 года повышающий коэффициент для потребителей, не установивших приборы учета, но имевших техническую возможность их установки, увеличен с 1,4 до 1,5. Главная цель такого решения — побудить собственников жилья устанавливать счетчики.