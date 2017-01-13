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10:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Средний размер пособия по безработице в Башкирии — 4159 рублей

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане средний размер пособия по безработице составил в декабре прошлого года 4159 рублей, или 46,3 процента от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В настоящее время прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8982 рубля. Средняя зарплата в регионе в октябре 2016 года достигла 27 217,6 рубля.

«Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила 28,6 процента, максимальном — 54,3 процента. В конце 2015 года, соответственно, 26,3 и 53,1 процента», — рассказала пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Башкортостана Роза Кузьменко.

Как сообщало агентство «Башинформ», к концу прошлого года в республике насчитывалось 23,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. В целом за год безработными признаны более 49,2 тысячи жителей региона.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, превышала 113 тысяч человек.

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