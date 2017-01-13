Ростовская область вошла в список регионов с высокой прозрачностью госзакупок

Согласно результатам 2016 года Донской регион набрал 4193 балла и занял 16 место из 18 в категории «Высокая прозрачность».

Проводя исследование, эксперты оценивали субъекты РФ по 17 критериям, в числе которых данные публичных официальных источников (например, официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок), официальных сайтов участников и т. д.

Самыми «прозрачными» оказались восемь субъектов с «Гарантированной прозрачностью». Лидерами этого списка оказались Москва, Татарстан и Тамбовская область.