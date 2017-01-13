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11:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовская область вошла в список регионов с высокой прозрачностью госзакупок

В рейтинге, оценивающем открытость данных при осуществлении госзакупок, Ростовская область вошла в список регионов с высокой прозрачностью. Об этом сообщает портал «Рейтинг прозрачности», который с 2006 года проводит подобные исследования.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Согласно результатам 2016 года Донской регион набрал 4193 балла и занял 16 место из 18 в категории «Высокая прозрачность».

Проводя исследование, эксперты оценивали субъекты РФ по 17 критериям, в числе которых данные публичных официальных источников (например, официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок), официальных сайтов участников и т. д.

Самыми «прозрачными» оказались восемь субъектов с «Гарантированной прозрачностью». Лидерами этого списка оказались Москва, Татарстан и Тамбовская область.

А самые низкие показатели у Карачаево-Черкесской республики и Белгородской области, набравших 2432 и 1967 баллов соответственно.

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