В Калининград не пустили более 20 тонн эквадорских бананов
Специалисты управления Россельхознадзора выявили партию бананов без фитосанитарного сертификата.
Специалисты управления Россельхознадзора выявили партию бананов без фитосанитарного сертификата.
Груз весом более 20 тонн везли на фуре из Германии через пункт пропуска Мамоново — Гжехотки.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Кроме того, в порту Балтийска задержали более 20 тонн лосося. Причина — несоответствие номеров пломб данным сертификата. Оформление партии приостановили до получения разъяснения от ветеринарной службы Чили.