НИМБ выплатил сотрудникам миллионный долг по зарплате

В ходе прокурорской проверки института выяснилось, что руководство не выплатило зарплату 32 работниками ВУЗа. Причиной образования задолженности стал отзыву института лицензии и прекращение в нем образовательной деятельности.

После того, как руководство учреждения было оштрафовано, ректор нашел денежные средства для погашения задолженности ВУЗа и выплаты средств работникам.