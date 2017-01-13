НИМБ выплатил сотрудникам миллионный долг по зарплате
В Нижнем Новгороде руководство НОУ ВПН «Нижегородский Институт менеджмента и бизнеса» полностью погасило долги по заработной плате в размере 1,482 миллиона рублей. Об этом сообщает
В Нижнем Новгороде руководство НОУ ВПН «Нижегородский Институт менеджмента и бизнеса» полностью погасило долги по заработной плате в размере 1,482 миллиона рублей. Об этом сообщает
В ходе прокурорской проверки института выяснилось, что руководство не выплатило зарплату 32 работниками ВУЗа. Причиной образования задолженности стал отзыву института лицензии и прекращение в нем образовательной деятельности.
После того, как руководство учреждения было оштрафовано, ректор нашел денежные средства для погашения задолженности ВУЗа и выплаты средств работникам.