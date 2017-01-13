Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Признание режиссера о сцене изнасилования, вызвавшее резонанс
Джоли и Питт примирились ради детей
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
10:49 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

НИМБ выплатил сотрудникам миллионный долг по зарплате

В Нижнем Новгороде руководство НОУ ВПН «Нижегородский Институт менеджмента и бизнеса» полностью погасило долги по заработной плате в размере 1,482 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Reuters

В ходе прокурорской проверки института выяснилось, что руководство не выплатило зарплату 32 работниками ВУЗа. Причиной образования задолженности стал отзыву института лицензии и прекращение в нем образовательной деятельности.

После того, как руководство учреждения было оштрафовано, ректор нашел денежные средства для погашения задолженности ВУЗа и выплаты средств работникам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин поставил экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь