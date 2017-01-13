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10:35 (мск), источник: ТАСС

Кудрин: низкое технологическое развитие РФ угрожает суверенитету страны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Низкое технологическое развитие РФ угрожает суверенитету страны, заявил на Гайдаровском форуме глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я готов сказать, что технологические вызовы для нашей страны — больше, чем геополитические барьеры», — сказал он.

Технологическое отставание является самым серьезным вызовом для России на ближайшие 10−15 лет, заявил Кудрин.

«Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это самый серьезный, на мой взгляд, вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10−15 лет. Это означает сжатие нашего технологического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки», — сказал он.

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