Кудрин: низкое технологическое развитие РФ угрожает суверенитету страны
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Низкое технологическое развитие РФ угрожает суверенитету страны, заявил на Гайдаровском форуме глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Низкое технологическое развитие РФ угрожает суверенитету страны, заявил на Гайдаровском форуме глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я готов сказать, что технологические вызовы для нашей страны — больше, чем геополитические барьеры», — сказал он.
Технологическое отставание является самым серьезным вызовом для России на ближайшие 10−15 лет, заявил Кудрин.
«Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это самый серьезный, на мой взгляд, вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10−15 лет. Это означает сжатие нашего технологического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки», — сказал он.