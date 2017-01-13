Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР

Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе», — сказал Кудрин. «Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные», — пояснил Кудрин.

Он подчеркнул, что старая модель экономики, очевидно, не работает, но она пока не запустилась и в рамках новой модели.

«Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост», — сказал Кудрин. «И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны», — добавил Кудрин. Он пояснил, что, прежде всего, это демографические проблемы, недостаток инвестиций, включая проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкая производительность и качество государственного управления. Технологическое отставание как угроза Технологическое отставание России грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасности, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

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