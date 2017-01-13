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10:42 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU — Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста, сообщил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе», — сказал Кудрин.

«Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные», — пояснил Кудрин.

Он подчеркнул, что старая модель экономики, очевидно, не работает, но она пока не запустилась и в рамках новой модели.

«Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост», — сказал Кудрин.

«И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны», — добавил Кудрин.

Он пояснил, что, прежде всего, это демографические проблемы, недостаток инвестиций, включая проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкая производительность и качество государственного управления.

Технологическое отставание как угроза

Технологическое отставание России грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасности, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

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«Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это, на мой взгляд, самый серьезный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10−15 лет», — сказал Кудрин на Гайдаровском форуме.

По его словам, «это означает сжатие нашего экономического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки, не будем участвовать в этих новых рынках».

«У нас есть проблема уменьшения оборонного потенциала и угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я должен сказать, что даже военные эксперты в нашей группе сегодня говорят — технологические вызовы перед Россией намного больше, чем геополитические и военные», — заявил Кудрин.

Он полагает, что в этой ситуации именно на развитие технологий необходимо сосредоточить основное внимание. «Нам сюда нужно сместить основной фокус нашего интереса», — подчеркнул эксперт.

Кудрин обратил внимание на то, что в технологическом предпринимательстве рисков больше, чем в обычном бизнесе.

«Мы говорим, у нас в обычном бизнесе большие риски, а в технологическом предпринимательстве рисков больше — короткий горизонт планирования в силу ряда обстоятельств, в том числе и состояния финансового рынка, который был до этого, зарегулированность экономической деятельности, нашей контрольно-надзорной деятельности, когда правоохранительные органы сегодня осуществляют чрезмерное давление на бизнес», — сказал Кудрин.

Комментарии
3
RENAUDIO
Все пересядут на электротягу а мы на конец то внедрим дизельный мотор в автотаз
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Ульяновск пр.Ульяновский 14
Кудрин, чья бы корова мычала.... У тебя была возможность когда-то сделать что то для страны, но все делалось только для себя любимого. И сейчас эта "забота" о стране, только во благо себе.
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Свин .
гайдаровский сходняк
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