Улицу Окружную в Екатеринбурге расчистили после «наезда» ГИБДД

Екатеринбургские дорожники привели в порядок улицу Окружную на Вторчермете. Как сообщили «Уралинформбюро» в Чкаловском ДЭУ, накануне вечером туда пригнали спецтехнику. Дорогу и обочины полностью расчистили от накатов и сугробов.

Накануне инспекторы ГИБДД предписали закрыть Окружную для автобусов. 12 января там произошла серьезная авария. Водитель иномарки не смог вовремя затормозить на снежной дороге и сбил 56-летнюю женщину на «зебре». Она получила черепно-мозговую травму и перелом таза.