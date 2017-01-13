Улицу Окружную в Екатеринбурге расчистили после «наезда» ГИБДД

Екатеринбургские дорожники привели в порядок улицу Окружную на Вторчермете. Как сообщили «Уралинформбюро» в Чкаловском ДЭУ, накануне вечером туда пригнали спецтехнику. Дорогу и обочины полностью расчистили от накатов и сугробов.
Накануне инспекторы ГИБДД предписали закрыть Окружную для автобусов. 12 января там произошла серьезная авария. Водитель иномарки не смог вовремя затормозить на снежной дороге и сбил 56-летнюю женщину на «зебре». Она получила
Стоит добавить, что у автоинспекторов есть претензии не только к Окружной. Многие улицы