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10:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Улицу Окружную в Екатеринбурге расчистили после «наезда» ГИБДД

Из-за серьезной аварии.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургские дорожники привели в порядок улицу Окружную на Вторчермете. Как сообщили «Уралинформбюро» в Чкаловском ДЭУ, накануне вечером туда пригнали спецтехнику. Дорогу и обочины полностью расчистили от накатов и сугробов.

Накануне инспекторы ГИБДД предписали закрыть Окружную для автобусов. 12 января там произошла серьезная авария. Водитель иномарки не смог вовремя затормозить на снежной дороге и сбил 56-летнюю женщину на «зебре». Она получила черепно-мозговую травму и перелом таза.

Стоит добавить, что у автоинспекторов есть претензии не только к Окружной. Многие улицы из-за нечищеных обочин сузились, и проехать по ним невозможно. Такая же беда в других муниципалитетах.

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Улицу Окружную в Екатеринбурге расчистили после "наезда" ГИБДД
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