Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Генерал из США; мы должны осознавать, на что Россия способна
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Дженнифер Лопес получила от бойфренда ожерелье за $100 тысяч
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Дженнифер Лопес получила от бойфренда ожерелье за $100 тысяч
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
10:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Решение РЭК о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге оспорят в суде

Свердловские коммунисты намерены оспорить в суде решение РЭК о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге. С таким заявлением сегодня выступил депутат Екатеринбургской городской думы от КПРФ Эдуард Мансуров, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня РЭК одобрила повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 28 руб. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 февраля.

Читайте также
Проезд в Екатеринбурге подорожает до 28 рублей

«Печально, что все это делается на фоне и так уже вовсю кипящих страстей вокруг новой схемы движения общественного транспорта, к которой у жителей имеются вопросы. Но вдвойне печально, что очередной раз решение принимается без широкого обсуждения. Ведь вполне вероятно, что решение разумное, более того — необходимое. Всё может быть, инфляция и рост издержек очевидны. Но если все так и есть — почему бы не рассказать об этом подробно и открыто? Исключительно с целью раскрыть логику и расчеты сторонников повышения тарифа мы будем оспаривать это решение в суде. Пусть даже суд нам откажет в признании состоявшегося решения РЭК незаконным, все равно оспаривание имеет смысл для того, чтобы вскрыть “теневую” математику перевозчиков и тарифного ведомства», — сообщил Мансуров на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что коммунисты намерены в рамках судебного разбирательства заявить ходатайство о применении меры предварительной защиты в виде запрета применения оспариваемого нормативного правового акта.

«Надеемся, удастся хотя бы в рамках судебного процесса завязать дискуссию с выслушиванием доводов всех заинтересованных сторон, раз уж в административном порядке это не всегда получается», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обвиняемый в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ сам отключил камеры видеонаблюдения в магазине
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин поставил экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь