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10:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Решение РЭК о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге оспорят в суде

Свердловские коммунисты намерены оспорить в суде решение РЭК о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге. С таким заявлением сегодня выступил депутат Екатеринбургской городской думы от КПРФ Эдуард Мансуров, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня РЭК одобрила повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 28 руб. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 февраля.

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«Печально, что все это делается на фоне и так уже вовсю кипящих страстей вокруг новой схемы движения общественного транспорта, к которой у жителей имеются вопросы. Но вдвойне печально, что очередной раз решение принимается без широкого обсуждения. Ведь вполне вероятно, что решение разумное, более того — необходимое. Всё может быть, инфляция и рост издержек очевидны. Но если все так и есть — почему бы не рассказать об этом подробно и открыто? Исключительно с целью раскрыть логику и расчеты сторонников повышения тарифа мы будем оспаривать это решение в суде. Пусть даже суд нам откажет в признании состоявшегося решения РЭК незаконным, все равно оспаривание имеет смысл для того, чтобы вскрыть “теневую” математику перевозчиков и тарифного ведомства», — сообщил Мансуров на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что коммунисты намерены в рамках судебного разбирательства заявить ходатайство о применении меры предварительной защиты в виде запрета применения оспариваемого нормативного правового акта.

«Надеемся, удастся хотя бы в рамках судебного процесса завязать дискуссию с выслушиванием доводов всех заинтересованных сторон, раз уж в административном порядке это не всегда получается», — сказал он.

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