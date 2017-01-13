Решение РЭК о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге оспорят в суде

«Печально, что все это делается на фоне и так уже вовсю кипящих страстей вокруг новой схемы движения общественного транспорта, к которой у жителей имеются вопросы. Но вдвойне печально, что очередной раз решение принимается без широкого обсуждения. Ведь вполне вероятно, что решение разумное, более того — необходимое. Всё может быть, инфляция и рост издержек очевидны. Но если все так и есть — почему бы не рассказать об этом подробно и открыто? Исключительно с целью раскрыть логику и расчеты сторонников повышения тарифа мы будем оспаривать это решение в суде. Пусть даже суд нам откажет в признании состоявшегося решения РЭК незаконным, все равно оспаривание имеет смысл для того, чтобы вскрыть “теневую” математику перевозчиков и тарифного ведомства», — сообщил Мансуров на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что коммунисты намерены в рамках судебного разбирательства заявить ходатайство о применении меры предварительной защиты в виде запрета применения оспариваемого нормативного правового акта.

«Надеемся, удастся хотя бы в рамках судебного процесса завязать дискуссию с выслушиванием доводов всех заинтересованных сторон, раз уж в административном порядке это не всегда получается», — сказал он.