Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Участницу гонок на Gelandewagen наказали за уклонение от работ
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Дженнифер Лопес получила от бойфренда ожерелье за $100 тысяч
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевое Минприроды выставило на аукцион три участка ПГС

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукционы на право пользования участками недр местного значения: с целью разведки и добычи гравийно-песчаной смеси (ГПС) на Таборском месторождении в Оханском районе, с целью геологического изучения, разведки и добычи ГПС на участке вблизи д. Батурята в Березовском районе и строительного песка на Покчинском месторождении в Чердынском районе.

По состоянию на 1 января 2017 г. запасы Таборского месторождения ГПС учитываются территориальным балансом и составляют 7546 тыс. кубометров, в том числе по категориям: В — 3732 тыс. кубометров, С1 — 2996 тыс. кубометров, С2 — 818 тыс. кубометров. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 млн 664 тыс. 002 руб.

Геологическое изучение на участке ГПС вблизи д. Батурята не проводилось, запасы полезных ископаемых, учитываемые территориальным балансом, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения.

По состоянию на 1 января 2017 г. запасы строительного песка выставляемой на аукцион части Покчинского месторождения учитываются территориальным балансом и ориентировочно составляют по категории В — 492 тыс. кубометров. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 122,7 тыс. руб.

Заявки на участие в аукционах принимаются в Министерстве по 14 февраля 2017 года. Аукционы состоятся 2 марта. Победителем аукциона признается его участник, предложивший наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Побои приняли в семью
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин поставил экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь