Краевое Минприроды выставило на аукцион три участка ПГС

По состоянию на 1 января 2017 г. запасы Таборского месторождения ГПС учитываются территориальным балансом и составляют 7546 тыс. кубометров, в том числе по категориям: В — 3732 тыс. кубометров, С1 — 2996 тыс. кубометров, С2 — 818 тыс. кубометров. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 млн 664 тыс. 002 руб.



Геологическое изучение на участке ГПС вблизи д. Батурята не проводилось, запасы полезных ископаемых, учитываемые территориальным балансом, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения.



По состоянию на 1 января 2017 г. запасы строительного песка выставляемой на аукцион части Покчинского месторождения учитываются территориальным балансом и ориентировочно составляют по категории В — 492 тыс. кубометров. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 122,7 тыс. руб.



Заявки на участие в аукционах принимаются в Министерстве по 14 февраля 2017 года. Аукционы состоятся 2 марта. Победителем аукциона признается его участник, предложивший наибольший размер разового платежа за пользование недрами.