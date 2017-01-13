Устройство нижнего слоя футбольного поля завершили на «Ростов-Арене»

«Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием», — говорится в сообщении.

По информации областных властей, в настоящее время на стройплощадке стадиона устройство лестничных железобетонных маршей завершено на 92%, кладка перегородок из кирпича — на 90%, кладка наружных стен — на 85%, установка сборных элементов настила трибун — на 71%.

Идет укладка полимерного кровельного покрытия. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона.

На 83% выполнено устройство монолитных конструкций билетных касс стадиона.

На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения.