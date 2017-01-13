Индийская авиакомпания введет места только для женщин

Для женщин, путешествующих в одиночку, будут предоставлены шесть расположенных рядом кресел в салонах эконом-класса. Их можно будет забронировать без дополнительной платы.

В руководстве Air India пояснили, что пошли на такой шаг ради комфорта и безопасности своих клиенток.

По данным портала Oneindia, нововведения вступят в силу 18 января.

В настоящее время в Индии места только для женщин существуют в автобусах, поездах и в метро. Однако в самолетах к подобной практике в этой стране и в мире в целом прибегли впервые.