Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
В РФ уволен главврач больницы, где женщина ползла на рентген
Собчак впервые показала сына
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
Киев сказал о нападении России: генерал раскрыл подробности - СМИ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Так раздеваться не требуется": Васильев о наряде Брежневой
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Индийская авиакомпания введет места только для женщин

Индийская национальная авиакомпания Air India собирается ввести на своих рейсах места, предназначенные только для женщин. Об этом сообщает газета The Hindu.

Источник: РИА "Новости"

Для женщин, путешествующих в одиночку, будут предоставлены шесть расположенных рядом кресел в салонах эконом-класса. Их можно будет забронировать без дополнительной платы.

Читайте также
Плата за воздух: самые неожиданные сборы лоукостеров

В руководстве Air India пояснили, что пошли на такой шаг ради комфорта и безопасности своих клиенток.

По данным портала Oneindia, нововведения вступят в силу 18 января.

В настоящее время в Индии места только для женщин существуют в автобусах, поездах и в метро. Однако в самолетах к подобной практике в этой стране и в мире в целом прибегли впервые.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутат Рады: Мы еще проведем парад на Красной площади!
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь