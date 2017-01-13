Все уральские «атомные» предприятия оказались в особом списке Медведева

В перечень из 61 структуры попали и уральские предприятия, расположенные в закрытых административно-территориальных образованиях в Лесном, Озерске, Снежинске и Трехгорном, документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева имеет один смысл — оно упрощает для подобных закрытых в основном структур порядок действия закона о госзакупках, а также полнее определяет их статус. В перечне буквально на первых страницах присутствуют комбинат «Электрохимприбор» (Лесной, Свердловская область, № 3 в списке), приборостроительный завод в Трехгорном (№ 5), озерское ПО «Маяк» и Российский федеральный ядерный центр им. академика Е. И. Забабахина из Снежинска (6 и 8 места соответственно в списке). Кроме «атомщиков», в документ попали и другие уральские предприятия, связанные с оборонным комплексом, например, на 10 позиции обозначен «Уральский электромеханический завод» в Екатеринбурге.

Постановление вступило в силу с начала 2017 года.