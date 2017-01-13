Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
11:34 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин рассказал, что мешает реформам в России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Экс-министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отмечает низкий уровень доверия граждан к правительству и другим институтам власти, что затрудняет проведение реформ.

Источник: РИА Новости

«Важнейшие институты, важнейшие ресурсы для системы — это доверие. У нас высокое доверие к президенту. Даже если мы посмотрим доверие к таким институтам как правительство, парламент, полиция и отдельные министерства — оно ниже, оно меньше 30, 25, а то и 15%. При таком низком доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы», — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД выявило хищение руководством одного из банков 1 млрд рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут На что смотреть в первую очередь при покупке подержанной «Шнивы»? Мы составили список из 10 самых проблемных мест тольяттинского внедорожника под брендом Chevrolet
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Актриса из «Сумерек» получила роль дочери Санта-Клауса Анна Кендрик снимется в новом фильме студии Disney с рабочим названием «Николь»
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь