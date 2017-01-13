Кудрин рассказал, что мешает реформам в России

«Важнейшие институты, важнейшие ресурсы для системы — это доверие. У нас высокое доверие к президенту. Даже если мы посмотрим доверие к таким институтам как правительство, парламент, полиция и отдельные министерства — оно ниже, оно меньше 30, 25, а то и 15%. При таком низком доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы», — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.