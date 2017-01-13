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11:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

41% новосибирских домов нарушают правила эксплуатации

Жилищная инспекция проверила 140 домов и выявила 70 нарушений правил благоустройства.

С 9 по 12 января специалисты комитета жилищной инспекции осмотрели 140 многоквартирных домов, находящихся на обслуживании 28 организаций по управлению и содержанию многоквартирными жилыми домами.

Из 140 осмотренных многоквартирных домов на 49 (41% от общего количества) выявлено 70 нарушений правил благоустройства.

Основные замечания специалистов касаются очистки фасадов и иных элементов зданий от снежных навесов, наледи, сосулек — таковые были на 38 домах (27%), к на 29 домам (21%) есть претензии по содержанию придомовых территорий (не проведена ежедневная уборка, наличие колейности на проезжей части). Рекламные объявления в неустановленных местах, надписи, рисунки обнаружены на на 14 домах (10%).

По итогам проверок составлено 14 актов, в работе находятся 28 административных протоколов за невыполненные в срок законные предписания.

В рамках муниципального жилищного контроля информация от управляющих организаций по устранению замечаний (в виде справок, фотоматериалов) и о сроках выполнения работ направляется в комитет муниципальной жилищной инспекции. Так, из 70 замечаний, связанных с нарушением правил благоустройства города Новосибирска, за неделю устранено 50% (35 нарушений).

Специалисты муниципальной жилищной инспекции ежедневно проводят осмотры санитарного и технического состояния жилищного фонда. Особое внимание уделяется содержанию придомовых территорий, очистке фасадов, иных элементов зданий от снежных навесов, наледи и сосулек, — сообщает пресс-центр мэрии.

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