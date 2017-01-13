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14:44 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минюст запустил онлайн-реестр физлиц и компаний-должников

Министерство юстиции объявило о запуске открытого онлайн-реестра граждан и компаний-должников.

Источник: Telegraf.com.ua

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на AIN, это связано с тем, что 5 января этого года вступил в силу закон «Об исполнительном производстве», нормы которого и предусматривают такой реестр.

В него включены данные о гражданах Украины, а также украинских компаниях, которые по решению суда признаны должниками и в отношении которых открыто исполнительное производство. Данные о таких должниках, по закону, должны быть открытыми и размещаться на сайте Минюста.

«Чтобы найти в реестре компанию, нужно ввести в соответствующие поля ее название и код ЕГРПОУ. Человека можно искать по имени, фамилии и ИНН. Но в реестре можно будет найти данные только о тех должниках, в отношении которых исполнительное производство было зарегистрировано уже после старта реестра», — говорится в сообщении.

В реестр не вносятся госорганы и органы местного самоуправления, должники по решениям неимущественного характера, а также те, у которых нет задолженности по платежам по исполнительным документам свыше 3 месяцев.

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