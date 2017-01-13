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14:16 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь планирует организовать поставки техники БелАЗ на новые месторождения ископаемых в Египте

По словам Сергея Рачкова, использование опыта и возможностей Беларуси в проведении геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых является новым направлением сотрудничества Беларуси и Египта.

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует организовать поставки техники БелАЗ на новые месторождения полезных ископаемых в Египте. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков.

«Мы представили наши возможности министру нефти и минеральных ресурсов, губернаторам провинций Порт-Саид, Красное Море и Южный Синай. Наши карьерные самосвалы БелАЗ успешно работают в губернаторстве Асьют при добыче сырья для производства цемента, и мы планируем организовать поставки техники ОАО “БелАЗ” на новые месторождения полезных ископаемых Египта», — рассказал Сергей Рачков.

По словам дипломата, использование опыта и возможностей Беларуси в проведении геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых является новым направлением сотрудничества Беларуси и Египта. Египет располагает запасами нефти, газа, золота, фосфоритов, олова, цинка, мрамора, кварца, известняка и заинтересован в поиске новых месторождений и их разработке.

«Египетские власти планируют нарастить добычу полезных ископаемых для пополнения бюджета страны. Крупным проектом является разработка полезных ископаемых в районе так называемого Золотого треугольника. Для реализации этих замыслов требуются не только инвестиции, но и технологии, высококвалифицированные специалисты и современная техника, которыми располагает белорусская сторона», — заметил он.

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