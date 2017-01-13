Цены на продукты за год выросли на 5,3%

Так, по данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых цены выросли на 7,9%, в области обрабатывающих производств снизились на 7%, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды выросли на 3,7%, в отрасли лесозаготовок — на 2,4%.

В частности Пермьстат сообщает, что цены на производстве пищевых продуктов (включая напитки и табак) выросли с декабря 2015 года по декабрь 2016-го на 5,3%, а на текстильном и швейном производстве — на 2,2%.