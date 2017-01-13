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12:08 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининград в 2016 году побил рекорд по строительству жилья

В эксплуатацию ввели почти 650 тысяч квадратных метров.

Источник: Калининград.Ru

В 2016 году в Калининграде ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья. Об этом рассказал глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин на пресс-конференции в четверг, 12 января.

За 12 месяцев построили 8911 квартир в 283 жилых домах. Общий объём введённой недвижимости составил 647 тысяч квадратных метров. «Этот показатель на 17% выше, чем в 2015 году, который также являлся рекордным. Это 133% от доведённых нормативов на 2016 год», — сообщил Крупин.

План по вводу жилья на 2017 году несколько ниже — 520 тысяч квадратов. При этом, как рассказал чиновник, если все застройщики выполнят обязательства, то в строй введут около 540 тысяч метров.

Столько выдано разрешительных документов. Но мы понимаем, что экономические процессы могут повлиять на цифры, — сказал Крупин.

Калининградская область в последние годы является одним из лидеров по вводу жилья в РФ. На каждого жителя в среднем приходится более одного квадратного метра сданной недвижимости в год.

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