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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Голикова уточнила, сколько надо вложить в здравоохранение и образование

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Здравоохранению и образованию в России необходимы минимум 200 миллиардов рублей инвестиций, чтобы хотя бы остаться на том же уровне износа этих отраслей, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Источник: РИА Новости

«Нам с вами… чтобы только остаться на том уровне износа, который сегодня имеют эти две отрасли (образование и здравоохранение — ред.), нужно вложить туда минимум 200 миллиардов рублей. Это существенные деньги для бюджета и существенные деньги для отраслей», — сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.

«Но отрасли тоже должны быть готовыми их принять, потому что, как правило, у нас происходит расстыковка процессов… Здесь нужно очень четко выстраивать эту приоритизацию и очень четко во времени структурировать приоритеты не только сферы как таковой, но и внутри тех расходов, которые эту сферу определяют», — добавила она.

Глава Счетной палаты отметила, что России необходимо увеличить долю в ВВП расходов на образование и здравоохранение, и для этого определить, «какую составляющую образования и здравоохранения и на каких этапах мы должны поддерживать».

«Дальше мы упремся в вопрос производительности труда и технологической модернизации этих отраслей, потому что, скажем, износ здравоохранения, уже давно зашкаливает за 50%, и если мы требуем повышения производительности труда и оптимизации соответствующей численности, как это принято, то мы этого никогда не добьемся до тех пор, пока технологическая модернизация и соответствующая подготовка персонала в этих сферах не произойдет», — добавила Голикова.

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