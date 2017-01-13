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12:23 (мск), источник: ТАСС

ЧМК отказался от импортных колец для производства рельсов

Предприятие перешло на отечественную продукцию.

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января. /ТАСС/. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу «Мечел») перешел с итальянских и немецких колец, используемых при производстве рельсов, на закупку отечественных — продукцию завода «Уральская кузница». Об этом корр. ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы предприятия.

«ЧМК полностью отказался от закупа итальянских и немецких правильных колец для финишной обработки рельсов и балки на рельсобалочном стане. Теперь предприятие приобретает кольца на заводе «Уральская кузница», — сказал собеседник агентства.

На заводе «Уральская кузница» корреспонденту ТАСС пояснили, что на текущий момент предприятие освоило выпуск пяти наименований раскатных колец для финишной обработки рельсов и балки. «В январе-феврале “Уральская кузница” освоит выпуск еще четырех наименований колец, далее будем изготавливать их в зависимости от имеющихся на ЧМК заказов — для каждого вида продукции универсального рельсобалочного стана ЧМК необходим свой комплект правильных колец. Специально для запуска производства этих видов импортозамещающей продукции на заводе модернизировали оборудование для высокотемпературной термообработки и реконструировали маслохозяйство», — отметили там.

ПАО «Уралкуз» входит в группу «Мечел». Изготавливает штамповки и цельнокатаные кольца из титановых, коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов, углеродистых и легированных марок сталей практически для всех отраслей машиностроения. Предприятие имеет наукоемкое производство в челябинском филиале, который занимается выплавкой всех известных на сегодня специальных сталей и жаропрочных сплавов.

Универсальный рельсобалочный стан ЧМК — первое в России комплексное универсальное производство высококачественного фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 м до 100 м. Производственная мощность комплекса составляет 1,1 млн тонн готовой продукции в год.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. Одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

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