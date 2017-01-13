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12:16 (мск), источник: Om1.ru

Аэропорт Омска претендует на звание лучшего в стране

В номинации для небольших аэровокзалов, обслуживающих до одного миллиона пассажиров.

Федеральное агентство воздушного транспорта проводит 3-ю Национальную премию «Воздушные ворота России». В число номинантов попал и омский аэропорт.

Победителей будут определять в трёх «весовых категориях». В группу 1 входят крупнейшие аэропорты, обслужившие в 2016 году более 10 миллионов пассажиров. Это Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково. В группу 2 попали аэропорты обслужившие более миллиона пассажиров. Речь идёт об аэровокзалах в курортных городах и в ключевых транспортных узлах. Омский аэропорт борется за победу в группе 3 — до миллиона пассажиров в год.

Своё веское слово обязательно скажут эксперты, входящие в жюри. Но немаловажная роль отведена и мнению пассажиров. На отраслевом портале Avia.ru размещена форма для народного голосования. Это список аэропортов-номинантов. Все граждане, летавшие куда-либо в 2016 году, должны отметить аэровокзалы, где они бывали, одной из двух меток: «понравилось» или «не понравилось».

Итоги премии жюри подведёт 8 и 9 февраля в Москве.

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