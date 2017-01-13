Семь проектов НГУ получат более 111 млн рублей господдержки

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Семь научных проектов Новосибирского государственного университета (НГУ) победили в конкурсе Министерства образования и науки РФ и получат на 3 года господдержку в сумме свыше 111 млн рублей. Среди победителей — исследования в области физики лазеров и геологической структуры Арктического шельфа, сообщили в пресс-службе НГУ.

«От Новосибирского государственного университета было подано 23 заявки, из них одобрено семь. Предполагаемый совокупный объем финансирования составит 111,6 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Два проекта из семи будут развиваться под руководством экспертов «Центра нелинейной фотоники и квантовых технологий» НГУ Сергея Кобцева и Валерия Юдина.

«Цель нашего проекта — разработка научно-технических основ новых импульсных волоконных лазерных систем, генерирующих в заданных режимах с контролируемыми характеристиками излучения, и создание опытных образцов этих систем», — привели в пресс-службе слова завотделом лазерной физики и инновационных технологий НГУ Сергея Кобцева. Он пояснил, что исследования в этой области ведутся несколько лет, были разработаны уникальные методы, характеризующиеся рекордно высокими энергетическими параметрами импульсов. Теперь их необходимо перевести из фундаментальной в практическую плоскость.

Среди других проектов — разработка новых методов спектроскопии и лазерного охлаждения для атомных часов нового поколения и изучение истории формирования геологической структуры Северной Азии и Арктического шельфа.

Всего на участие в конкурсе Минобрнауки РФ было подано более 2,5 тыс. заявок. Комиссия при участии Проектного офиса Национальной технологической инициативы отобрала 444 проекта 125 образовательных организаций. Объем поддержки проектов на три года — 2,9 млрд рублей.