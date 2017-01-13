Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Стало известно о количестве опознанных жертв катастрофы Ту-154
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
12:19 (мск), источник: ТАСС

Семь проектов НГУ получат более 111 млн рублей господдержки

От университета было подано 23 заявки, из них одобрено семь, в том числе исследования в области физики лазеров и геологической структуры Арктического шельфа.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Семь научных проектов Новосибирского государственного университета (НГУ) победили в конкурсе Министерства образования и науки РФ и получат на 3 года господдержку в сумме свыше 111 млн рублей. Среди победителей — исследования в области физики лазеров и геологической структуры Арктического шельфа, сообщили в пресс-службе НГУ.

«От Новосибирского государственного университета было подано 23 заявки, из них одобрено семь. Предполагаемый совокупный объем финансирования составит 111,6 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Два проекта из семи будут развиваться под руководством экспертов «Центра нелинейной фотоники и квантовых технологий» НГУ Сергея Кобцева и Валерия Юдина.

«Цель нашего проекта — разработка научно-технических основ новых импульсных волоконных лазерных систем, генерирующих в заданных режимах с контролируемыми характеристиками излучения, и создание опытных образцов этих систем», — привели в пресс-службе слова завотделом лазерной физики и инновационных технологий НГУ Сергея Кобцева. Он пояснил, что исследования в этой области ведутся несколько лет, были разработаны уникальные методы, характеризующиеся рекордно высокими энергетическими параметрами импульсов. Теперь их необходимо перевести из фундаментальной в практическую плоскость.

Среди других проектов — разработка новых методов спектроскопии и лазерного охлаждения для атомных часов нового поколения и изучение истории формирования геологической структуры Северной Азии и Арктического шельфа.

Всего на участие в конкурсе Минобрнауки РФ было подано более 2,5 тыс. заявок. Комиссия при участии Проектного офиса Национальной технологической инициативы отобрала 444 проекта 125 образовательных организаций. Объем поддержки проектов на три года — 2,9 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сирия предупредила Израиль о последствиях ракетного обстрела аэродрома
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД выявило хищение руководством одного из банков 1 млрд рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут На что смотреть в первую очередь при покупке подержанной «Шнивы»? Мы составили список из 10 самых проблемных мест тольяттинского внедорожника под брендом Chevrolet
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Актриса из «Сумерек» получила роль дочери Санта-Клауса Анна Кендрик снимется в новом фильме студии Disney с рабочим названием «Николь»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь