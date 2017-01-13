Семь проектов НГУ получат более 111 млн рублей господдержки
От университета было подано 23 заявки, из них одобрено семь, в том числе исследования в области физики лазеров и геологической структуры Арктического шельфа.
От университета было подано 23 заявки, из них одобрено семь, в том числе исследования в области физики лазеров и геологической структуры Арктического шельфа.
НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Семь научных проектов Новосибирского государственного университета (НГУ) победили в конкурсе Министерства образования и науки РФ и получат на 3 года господдержку в сумме свыше 111 млн рублей. Среди победителей — исследования в области физики лазеров и геологической структуры Арктического шельфа, сообщили в
«От Новосибирского государственного университета было подано 23 заявки, из них одобрено семь. Предполагаемый совокупный объем финансирования составит 111,6 млн рублей», — сказали в
Два проекта из семи будут развиваться под руководством экспертов «Центра нелинейной фотоники и квантовых технологий» НГУ Сергея Кобцева и Валерия Юдина.
«Цель нашего проекта — разработка
Среди других проектов — разработка новых методов спектроскопии и лазерного охлаждения для атомных часов нового поколения и изучение истории формирования геологической структуры Северной Азии и Арктического шельфа.
Всего на участие в конкурсе Минобрнауки РФ было подано более 2,5 тыс. заявок. Комиссия при участии Проектного офиса Национальной технологической инициативы отобрала 444 проекта 125 образовательных организаций. Объем поддержки проектов на три года — 2,9 млрд рублей.