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12:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 2 претендента поторгуются за участок под строительство крематория

Комиссия допустила к аукциону «Воронежское похоронное бюро».

Аукционная комиссия допустила двух участников к торгам на право аренды участка под строительство крематория в Советском районе. Участниками аукциона станут ПАО «Воронежское похоронное бюро» и частный предприниматель Борис Чермошенцев, сообщил портал Фонда госимущества в четверг, 12 февраля.

Оба участника внесли задаток по 3 млн рублей — полную начальную цену предмета аукциона. Шаг аукциона — 90 тыс. — 3% от стартовой цены. Победителя открытого аукциона определят по итогам торгов, назначенных на 13 января. С ним подпишут пятилетний контракт.

Региональный Фонд госимущества выставил на торги право аренды земельного участка по соседству с Юго-Западным кладбищем в Воронеже во вторник, 6 декабря. Площадь территории, прилегающей к участку на улице 9 Января, 217 В, составляет 8,76 тыс. кв.м.

Публичное акционерное общество (ПАО) «Воронежское похоронное бюро» появилось в сентябре 2015 года. Учредители — мэрия и ООО «Городская похоронная служба».

Борис Чермошенцев — учредитель ООО «Созидание», специализирующегося на обслуживании зданий. По данным ФНС, компания зарегистрирована на улице Красноармейская в Воронеже.

Контекст

О планах по строительству крематория городские власти объявили в марте 2016 года. Мэрия объяснила необходимость крематория тем, что городские кладбища переполнены. По мнению горадминистрации, кремация минимизирует вредное воздействие традиционных захоронений на окружающую среду и снизит затраты горожан на похороны.

Воронежцы, живущие в кварталах «Скандинавия» и «Новый Бомбей», расположенных в 900 м и 700 м от будущего крематория высказались против строительства объекта. Во время опроса воронежцев половина участников высказались за крематорий.

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