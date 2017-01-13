Цена на бензин в Волгограде оказалась самой низкой в ЮФО

Федеральная служба статистики представила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них со 2 по 8 января 2017 года.

Анализ цен на нефтепродукты во всех федеральных округах показал, что волгоградцам 1 литр топлива марки АИ-92 обойдется в 35,98 рубля. В среднем по стране его цена составила 35,38 рублей. Жителям Ростова-на-Дону АИ-92 обойдется в 36,17, астраханцам — в 36,34 рубля, краснодарцам — 36,81. Самый дорогой в ЮФО бензин этой марки продают в Симферополе за 38,93 рубля за литр.

АИ-95 в Волгограде стоит 39,24 рубля. Это одна из самых низких цен в ЮФО, дешевле только лишь в Элисте — 39,22. Средняя стоимость по России литра бензина этой марки составляет 38, 54.

Цены на дизельное топливо в Волгограде оказались выше, чем у соседей по Южному федеральному округу. Один литр обходится волгоградцам в 37,16 руб. В Ростове на-Дону дизельное топливо стоит 36,33 руб, в Элисте — 36,30 руб, в Краснодаре -35,22 руб. Дороже, чем в волгоградском регионе дизельное топливо обходится водителям в Севастополе и Симферополе.

По данным Росстата, за прошедший период в 47 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Самаре — на 1,2% и Казани — на 1,0%.