Цена на бензин в Волгограде оказалась самой низкой в ЮФО
Средняя цена за 1 литр топлива в регионе держится на отметке 37,17 рублей.
Средняя цена за 1 литр топлива в регионе держится на отметке 37,17 рублей.
Федеральная служба статистики представила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них со 2 по 8 января 2017 года.
Анализ цен на нефтепродукты во всех федеральных округах показал, что волгоградцам 1 литр топлива марки АИ-92 обойдется в 35,98 рубля. В среднем по стране его цена составила 35,38 рублей. Жителям
АИ-95 в Волгограде стоит 39,24 рубля. Это одна из самых низких цен в ЮФО, дешевле только лишь в Элисте — 39,22. Средняя стоимость по России литра бензина этой марки составляет 38, 54.
Цены на дизельное топливо в Волгограде оказались выше, чем у соседей по Южному федеральному округу. Один литр обходится волгоградцам в 37,16 руб. В Ростове
По данным Росстата, за прошедший период в 47 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Самаре — на 1,2% и Казани — на 1,0%.
Снижение цен на бензин на 0,1−0,3% зафиксировано в Челябинске, Грозном и Элисте. В Москве и