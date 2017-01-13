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15:25 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Увеличить количество «Ласточек» на Кубани поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Краснодар, 13 января, KrasnodarMedia. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил увеличить количество пригородных поездов «Ласточка» на 2017 год.

Поручение дано администрации Краснодарского края, Минтрансу, Минфину и РЖД по итогам совещания об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сайт Правительства РФ.

О выполнении поручения, согласно документам, необходимо доложить до 1 апреля.

В поручении, также, говорится о том, что Минкультуры России, Минфин и Минэкономразвития до 26 января должны представить в Правительство РФ согласованные предложения о субсидировании из федерального бюджета туроператоров, которые обеспечивают дополнительный поток отдыхающих на приоритетных туристских направлениях в «низкий сезон».

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