На Урале муниципалитетам рекомендовано собирать больше доходов
На местах имеется потенциал развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На местах имеется потенциал развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В Челябинской области региональные власти считают, что у муниципалитетов есть потенциал по наполнению районных бюджетов. Возможности Сосновского района позволяют в 2017 году обеспечить собственные доходы в районный бюджет на уровне 1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
В ходе совещания с новым руководством Сосновского района глава области Борис Дубровский призвал прекратить занижать планируемые показатели
По словам главы региона, район выгодно отличается от других для развития в различных сферах. В частности отмечены хорошие перспективы сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.
В районе значительные площади сельскохозяйственных угодий не используются по целевому назначению. Поэтому работа по их освоению должна стать приоритетом для руководства района. Важным преимуществом Сосновского района является близость к Челябинску с его миллионным населением, что увеличивает его инвестиционную привлекательность, — заявляют чиновники.
Для реализации задач
Остается надеяться, что новое руководство Сосновского муниципального района при достижении установленной губернатором «планки» сделает всё, что требуется, и будет взаимодействовать исключительно с добросовестными и честными предпринимателями.
Отметим, есть основания полагать, что предыдущему руководству района это не удалось. Возможно поэтому прокуратурой Челябинской области инициирована проверка в отношении ООО «Грин Парк», а также поставлен вопрос об уголовном преследовании лиц, виновных в хищении средств федерального бюджета при строительстве и реконструкции объекта инфраструктуры в Сосновском районе в соответствии со статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата).