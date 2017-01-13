На Урале муниципалитетам рекомендовано собирать больше доходов

В Челябинской области региональные власти считают, что у муниципалитетов есть потенциал по наполнению районных бюджетов. Возможности Сосновского района позволяют в 2017 году обеспечить собственные доходы в районный бюджет на уровне 1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

В ходе совещания с новым руководством Сосновского района глава области Борис Дубровский призвал прекратить занижать планируемые показатели социально-экономического развития. В частности, губернатора не удовлетворили планируемые на 2017 год собственные доходы в бюджет Сосновского района. В связи с чем Борис Дубровский высказался о необходимости их повышения: «Один миллиард рублей собственных доходов — такой должна быть планка. И эта задача выполнима».

По словам главы региона, район выгодно отличается от других для развития в различных сферах. В частности отмечены хорошие перспективы сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.

В районе значительные площади сельскохозяйственных угодий не используются по целевому назначению. Поэтому работа по их освоению должна стать приоритетом для руководства района. Важным преимуществом Сосновского района является близость к Челябинску с его миллионным населением, что увеличивает его инвестиционную привлекательность, — заявляют чиновники.

Для реализации задач социально-экономического развития, как считают региональные власти, необходимо прежде всего активизировать взаимодействие с инвесторами, субъектами малого и среднего предпринимательства. По мнению губернатора Челябинской области, в решении задачи улучшения качества жизни населения необходимо руководствоваться интересами предпринимательского сообщества.

Остается надеяться, что новое руководство Сосновского муниципального района при достижении установленной губернатором «планки» сделает всё, что требуется, и будет взаимодействовать исключительно с добросовестными и честными предпринимателями.

Отметим, есть основания полагать, что предыдущему руководству района это не удалось. Возможно поэтому прокуратурой Челябинской области инициирована проверка в отношении ООО «Грин Парк», а также поставлен вопрос об уголовном преследовании лиц, виновных в хищении средств федерального бюджета при строительстве и реконструкции объекта инфраструктуры в Сосновском районе в соответствии со статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата).