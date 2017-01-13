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13:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе перестроят квартал в Старом городе

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Уфимские власти утвердили проект планировки и межевания участка в квартале улиц Пушкина, Аксакова, Заки Валиди, Гоголя.

Источник: Reuters

Проекту предстоит пройти общественное обсуждение. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте мэрии, малоценная малоэтажная застройка объемом 6,2 тысячи кв. м будет снесена. Планируется сохранить 2 тысячи кв. м старого жилья. При этом расположенные в квартале памятники архитектуры будут отреставрированы. Это жилые дома по улицам Аксакова 18, 24 («Дом Махнинова», «Дом Козловых») и Гоголя, 13 и 21 («Контрольная палата» и «Усадьба Пискуновых»). Согласно плану, дома на ул. Гоголя после реставрации останутся жилыми, на Аксакова — перейдут учреждениям обслуживания населения.

На территории квартала планируется построить несколько многоэтажных домов по линии улиц Пушкина и Аксакова общим фондом 36 тысяч кв. м. Дома рассчитаны на 1,1 тысячи жильцов. В здании Управления по физвоспитанию и подготовке олимпийского резерва будет размещен детский сад на 50 человек. Само Управление переедет в помещение в новом доме.

На улице Гоголя планируется построить комплекс общежитий БашГУ общей площадью 117 тысяч кв. м.

Проект предусматривает строительство подземных пешеходных переходов на оживленных перекрестках улиц Гоголя — Пушкина, Аксакова — З. Валиди. В квартале будет размещаться 730 машиномест: 599 на подземных стоянках новых жилых домов, остальные — для кратковременной парковки.

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